Calciomercato Milan, Kessié piace al Monaco: servono 25 milioni

Il Monaco ha messo nel mirino Franck Kessié. Il Milan non considera il giocatore incedibile, ma valuta il suo cartellino non meno di 25 milioni.

e tornano a parlarsi. Dopo il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portare in André Silva, il club del Principato ha messo nel mirino un altro giocatore rossonero: Franck Kessié.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista non sarebbe considerato incedibile dai meneghini e sarebbe disposto a trasferirsi, anche se molto ovviamente molto dipenderà dall’offerta che verrà fatto pervenire agli uffici di via Aldo Rossi.

Il Milan valuta il giocatore non meno di 25 milioni di euro, una cifra che garantirebbe una buona plusvalenza e che gli permetterebbe di muoversi per quel rinforzo in attacco che Giampaolo ancora attende.

In caso di addio di Kessié i rossoneri perderebbero un elemento che fa della fisicità una delle sue armi migliori, ma a Milano sono convinti di poter sopperire alla cosa grazie alla duttilità dei vari Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu e Paquetà.