Calciomercato Milan, Kean idea per gennaio: l'Everton può scaricarlo

I primi mesi negativi di Moise Kean all'Everton potrebbero portare alla cessione dell'ex Juventus a gennaio: sulla punta classe 2000 c'è il Milan.

Dopo appena 6 mesi, l'avventura di Moise Kean all' potrebbe già concludersi. L'attaccante classe 2000 fin qui ha deluso le attese e, a gennaio, una cessione non sembra fantamercato.

Sulle sue tracce, come rivelato da 'La Stampa', si sarebbe mosso un intenzionato a rinforzarsi nella finestra invernale per provare a reinserirsi nella lotta per l'Europa.

Kean, arrivato all' dalla per 30 milioni di euro in estate, ha inanellato una serie di prestazioni sottotono: tradotte in numeri, 11 presenze e zero goal in 407' giocati.

Come se non bastasse, al rendimento flop si aggiunge il ritardo alla riunione di squadra costatogli la mancata convocazione per motivi disciplinari contro il Southampton. Everton insoddisfatto di Kean, Milan alla finestra.