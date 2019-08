Calciomercato Milan, Jovic interessa davvero: si lavora sul prestito con il Real

Luka Jovic non ha convinto a pieno il Real Madrid ed il Milan ha chiesto informazioni su un possibile prestito, visto che le cessioni sono ferme.

Nei piani del , a questo punto del calciomercato, c'era in programma già un altro attaccante pronto per Marco Giampaolo. Ed invece non è così: il maggior indiziato, Correa, non è ancora arrivato per il mancato accordo sul valore del cartellino con l'Atletico. Ma sono soprattutto le mancate cessioni (ad esempio André Silva) a bloccare le entrate.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Ecco perché a Maldini, Boban e Massara è balzata in testa una nuova idea per questi ultimi giorni di calciomercato. Stando così le cose, senza cessioni importanti, bisognerà fare di necessità virtù: un prestito può essere la soluzione migliore ed i rossoneri hanno sondato il terreno con il per l'attaccante Luka Jovic.

L'articolo prosegue qui sotto

Nonostante l'esborso economico di 60 milioni di euro per strapparlo all' , il Real non ha chiuso del tutto le porte al prestito, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

Dal canto suo, però, Luka Jovic non si sente messo in discussione dal tecnico Zidane, come annunciato ai microfoni di 'Novosti'.

"Zidane crede in me, il suo pensiero non è cambiato da inizio stagione ad ora. Sto lavorando giorno dopo giorno con i suoi insegnamenti".

Intanto il Milan ci crede ancora, come non molla del tutto la pista che porta ad Angel Correa. Anche se in questo caso aiuterebbe molto l'uscita di André Silva.