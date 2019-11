Calciomercato Milan, Jovic tra le idee se dovesse saltare Ibrahimovic

Il Milan continua ad aspettare la risposta di Ibrahimovic e intanto spunta Jovic tra le alternative. Per la difesa piace ancora Demiral.

La sessione di calciomercato invernale si avvicina a grandi passi ed il si candida a vestire il ruolo di grande protagonista.

Il club rossonero infatti ha da giorni rotto gli indugi per Zlatan Ibrahimovic ed è in attesa di una risposta da parte di Mino Raiola. Come riportato da Tuttosport, la speranza del club meneghino è quella che il fuoriclasse svedese già nelle prossime settimane possa sbarcare a Milanello per allenarsi con i suoi futuri compagni, in realtà però ci sono ancora alcuni ostacoli da superare.

Ibrahimovic non ha ancora sciolto le sue riserve ed inoltre andrà trovata un’intesa economica per i prossimi sei mesi (il Milan offre due milioni, Ibra ne chiede 3), senza contare che ne servirà poi un’altra per il successivo anno. Il possibile ritorno dell’attaccante svedese sta già facendo sognare la piazza rossonera, ma finché non ci sarà nero su bianco, il club continuerà a guardarsi attorno.

Se Ibrahimovic rappresenta infatti il ‘Piano A’, non mancano le idee per un possibile ‘Piano B’. I nomi appuntanti dalla dirigenza rossonera sono quelli di Mandzukic, Mariano Diaz, Olivier Giroud ed anche di Luka Jovic. Il gioiello ex è approdato la scorsa estate al , ma ha ben presto perso posizioni nelle gerarchie di Zinedine Zidane.

Sin qui ha totalizzato appena 9 presenze in stagione e, considerando che potrebbero esserci gli Europei all’orizzonte, potrebbe chiedere di essere ceduto per trovare maggiore continuità. Tutto ovviamente dipenderà dalla scelta di Ibrahimovic e va visto anche nella possibile ottica di una cessione di Piatek a gennaio. Ma non è tutto.

Il Milan lavora anche su altri fronti ed in particolare è alla ricerca di un difensore che possa andare a rafforzare il pacchetto dei centrali a disposizione di Stefano Pioli.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i grandi obiettivi c’è ancora Merih Demiral. Sia i rossoneri che la non sembrano voler trattare sulla base di un prestito secco e quindi saranno altre le piste da battere. Il estate il giocatore era valutato circa 18 milioni di euro e non è escluso che possa essere questa la richiesta anche a gennaio.

Anche in questo caso molto potrebbe dipendere da Ibrahimovic che, arrivando a parametro zero, garantirebbe un sostanzioso risparmio sull’attaccante, ma c’è anche un’altra ipotesi. Demiral potrebbe infatti essere finanziato dall’eventuale cessione di Ricardo Rodriguez.

L’esterno elvetico ha il contratto in scadenza nel 2021, è chiuso da Theo Hernandez ed ha estimatori in .