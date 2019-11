Calciomercato Milan, Ibrahimovic contattato da Boban: a breve la sua decisione

Il Milan vuole ripartire da Zlatan Ibrahimovic: per lo svedese possibile contratto di diciotto mesi da 6 milioni, si attende una risposta.

Il ha individuato in Zlatan Ibrahimovic l’uomo che con la sua classe, la sua esperienza e la sua qualità, può contribuire a cambiare rotta in una stagione iniziata decisamente male.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì c’è stato un incontro a Milano con Mino Raiola all’interno del quale si è parlato di vari argomenti, ma soprattutto di Ibra. L’asso svedese si è anche sentito telefonicamente con Boban, al quale ha promesso che entro un paio di settimane prenderà una decisione definitiva.

Quello che è certo è che il Milan sarebbe più che lieto di accogliere il giocatore e di portare a termine un’operazione che era già stata avallata non molti mesi fa quando era Leonardo a gestire il mercato rossonero.

Essendosi liberato dai Los Angeles Galaxy a parametro zero, Ibrahimovic piace a tanti, il che vuol dire che c’è una folta concorrenza che va superata. Per lui si è mosso il ed in particolare Sinisa Mihajlovic, si è parlato dell’interesse del , di club spagnoli e del suo Malmoe, ma il Milan lo affascina.

A 38 anni, l’ipotesi è quella di un ritorno per sei mesi con possibile prolungamento dell’avventura per un successivo anno, il tutto per un ingaggio da 6 milioni di euro. L’ultima parola spetta ovviamente al giocatore che, dopo essere stato un trascinatore a Milano, ha intenzione di valutare bene ogni aspetto al fine di evitare un eventuale flop.

Alla sua età la potrebbe rappresentare un campionato duro da affrontare, un torneo con ritmi decisamente diversi rispetto alla , ma il Milan non ha dubbi sulla bontà dell’operazione e sul fatto che un campione con la personalità di Ibrahimovic possa aiutare i tanti giovani in rosa a crescere. La prima mossa è stata fatta, adesso si aspetta una risposta.