Calciomercato Milan, Halilovic ancora in prestito: passa all’Heerenveen

Chiusa la parentesi allo Standard Liegi, Halilovic si trasferisce all’Heerenveen. Operazione chiusa con il Milan sulla base di un prestito.

Nuova avventura per Alen Halilovic. Il talento croato, il cui cartellino è ancora di proprietà del , si appresta a vivere un’altra stagione lontano dall’ , ma questa volta in .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

Chiusa la parentesi allo Standard Liegi, squadra con la quale ha totalizzato 14 presenze, il centrocampista riparte dall’Heerenveen. A confermarlo è stato il suo nuovo club attraverso un comunicato ufficiale.

Altre squadre

“L’Heerenveen si rafforza con il nazionale croato Alen Halilovic. Il giocatore 23enne ex ed Amburgo, arriva in prestito per una stagione dal Milan”.

Gerry Hamstra, il direttore tecnico del club olandese, ha esaltato le doti del talento croato.

“Con Alen ci siamo assicurati il centrocampista dotato di grande creatività che stavamo cercando. Con la sua tecnica sarà in grado di favorire il lavoro degli attaccanti. Siamo felici di essere riusciti a chiudere questa operazione poco prima della chiusura del mercato”.

Considerato uno dei giocatori più promettenti del panorama calcistico croato, Halilovic, dopo essere cresciuto nella , è stato prelevato nel 2014 dal Barcellona, ma con i blaugrana in due stagioni ha giocato una sola partita in prima squadra in Coppa del Re. Dopo le avventure allo Gijon, all’Amburgo e al Las Palmas, nell’estate del 2018 l’approdo a parametro zero al Milan, con il quale ha totalizzato tre sole presenze in Europea League.

All’Heerenveen avrà l’occasione per mettersi in mostra e per compiere il definitivo salto di qualità, in vista magari di un ritorno in Italia, visto che è legato al club rossonero da un contratto con scadenza 2021.