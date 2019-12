Calciomercato Milan, la rivelazione del padre di Elneny: "Siamo in trattativa avanzata"

Il centrocampista del Besiktas potrebbe presto essere un nuovo giocatore del Milan: "Vuole andare lì, le prossime ore potrebbero essere decisive".

In attesa della risposta di Zlatan Ibrahimovic, il sta per battere un altro colpo. In questo caso a centrocampo, reparto che necessita di giocatori di esperienza. Dalla c'è la conferma del padre del giocatore: Mohamed Elneny sta per trasferirsi in rossonero.

Intervistato da Sada Al Balad TV, Nasser Elneny ha evidenziato come il nuovo interesse del Milan per suo figlio, rinnovato dopo aver mostrato il desiderio di acquistarlo a più riprese in questo 2020, abbia portato le parti a lavorare per un trasferimento invernale.

Questione di giorni, poi potrebbe arriare l'annuncio:

"Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato".

Il padre di Elneny è comunque ampiamente fiducioso in vista del trasferimento.

"Hanno rinnovato l'interesse in mio figlio e nelle prossime ore potrebbe essere decisive per firmare con il Milan".

Prossimo l'addio, dunque, al :

"Ha fatto bene con loro, ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan".

Classe 1992, interno di centrocampo capace di giocare anche come difensore centrale, Elneny si è fatto notare al , prima di giocare un quadriennio nell' come seconda scelta di Wenger prima ed Emery poi. Dalla scorsa estate è al Besiktas: ora, una nuova avventura.