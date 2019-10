Calciomercato Milan, Elneny idea per gennaio: servono 15 milioni di euro

Il Milan pensa a Mohamed Elneny per rinforzare il centrocampo a gennaio. Il classe 1992 dell'Arsenal, in prestito al Besiktas, costa 15 milioni.

Dopo una settimana alla guida del , Stefano Pioli potrebbe aver già identificato il primo reparto da rinforzare nel prossimo calciomercato di gennaio: il centrocampo. Magari con quel pizzico di esperienza in più che sembra mancare alla squadra.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', 'identikit è tracciato e porta a un nome in particolare: quello di Mohamed Elneny. Sarebbe l'egiziano classe 1992, di proprietà dell' ma attualmente in prestito al per un anno, l'obiettivo della dirigenza rossonera.

Attualmente è in , ma con i 'Gunners' è legato da un contratto che andrà in scadenza nel 2022. Il costo del cartellino sarebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Arrivato in Europa nel 2013 per giocare nel , Elneny è approdato in Premier League nel gennaio 2016 dopo aver conquistato 3 campionati svizzeri. Nell'Arsenal in 3 anni e mezzo ha faticato a ritagliarsi un ruolo da titolare: 89 le presenze complessive, di cui 46 in Premier League e le restanti tra coppe nazionali ed europee.

Ha giocato soprattutto come mediano in un centrocampo a due o davanti alla difesa in un centrocampo a tre, date le sue caratteristiche di incontrista muscolare ed essenzialità nel gioco palla al piede. Con Emery non ha mai instaurato un gran rapporto e nemmeno al Besiktas sembra averlo fatto. Ecco perché potrebbe cambiare aria.

Dal suo arrivo in Turchia ha totalizzato soltanto 3 presenze, di cui una sola in campionato dopo un esordio con espulsione e squalifica. Non sembrerebbe trovarsi a suo agio e anche per questo l'operazione a gennaio potrebbe essere fattibile. Gazidis è lo stesso che lo ha portato all'Arsenal dal Basilea: ora può ritrovarlo anche al Milan.