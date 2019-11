Calciomercato Milan, per la difesa l'obiettivo principale è Demiral

Maldini e Boban a gennaio vorrebbero regalare un difensore a Pioli: il nome che più intriga i rossoneri è sempre il bianconero Merih Demiral.

Il mercato di gennaio potrebbe vedere il fra i suoi protagonisti: Maldini e Boban sono al lavoro per trovare i rinforzi giusti da regalare a Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di avere maggiori alternative sia nel reparto offensivo che in quello difensivo rossonero.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per quanto riguarda il reparto offensivo il nome sul tavolo è sempre quello di Zlatan Ibrahimovic, con l'offerta presentata dai rossoneri allo svedese. Anche per il rinforzo difensivo, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Boban e Maldini sembrano avere le idee chiare: il profilo ideale per rimpolpare la retroguardia rossonera è stato individuato in Merih Demiral.

Il difensore turco di proprietà della presenta tutte le caratteristiche ricercate dal club milanese: Demiral, infatti, nonostante la giovane età -classe '98- riesce a fornire maggiori garanzie rispetto ai difensori del Milan e con la è stato titolare in tutte le partite di qualificazione ad , diventandone un vero e proprio caposaldo.

Acquistarlo dalla Juventus non è semplice nè tantomeno a buon mercato: già in estate si era palesato l'interesse dei rossoneri per Demiral, ma i bianconeri hanno chiesto una cifra intorno ai 30 milioni per privarsi del difensore turco. Per questo motivo a Boban e Maldini servirebbe trovare una soluzione differente per arrivare al difensore ventunenne già a gennaio.