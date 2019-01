Calciomercato Milan, Dendoncker la nuova idea: al Wolverhampton non gioca quasi mai

Leander Dendoncker è l'ultima idea di Leonardo per il suo Milan: sarebbe un'alternativa a Tielemans e Sensi, sui quali si continua a lavorare anche.

Il Milan, dopo l'arrivo di Lucas Paquetà, è voglioso di chiudere altre due operazioni per questo mercato invernale: un centrocampista centrale ed un esterno offensivo. Queste sono le richieste di Gattuso, con Leonardo e Maldini che cercheranno di accontentarlo.

Vi abbiamo raccontato ieri dell'interessamento per Youri Tielemans del Monaco, che potrebbe essere liberato dall'imminente arrivo di Fabregas nel Principato. Una trattativa che il Milan sta portando avanti con una richiesta ben precisa ai biancorossi: si tratta solo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Ma il Milan sta cominciando a pensare anche ad un nome nuovo, sempre con lo stesso identikit: giovane e belga, disposto a venire in Italia anche in prestito con diritto di riscatto. Stiamo parlando di Leander Dendoncker, centrocampista classe 1995 del Wolverhampton.

Arrivato in estate dall'Anderlecht, in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 15 milioni, il giocatore belga non ha trovato spazio in Premier League. Sono infatti solamente due le presenze di Dendoncker nel campionato inglese. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il suo mancato utilizzo lo sta portando a valutare la possibilità di andare via.

La Roma in estate lo aveva cercato, così come il Milan, per poi lasciare perdere la pista. Adesso il club rossonero è tornato alla carica; Dendoncker piace anche per la duttilità, può giocare anche da difensore centrale e, in una stagione sfortunata dal punto di vista degli infortuni, potrebbe essere un jolly mica male.

Parallelamente continuano i discorsi anche per Sensi e Ferreira Carrasco. Il primo è valutato, secondo il Milan, in modo eccessivo dal Sassuolo. 25 milioni di euro che in questo momento i rossoneri non possono spendere.

Per l'ala offensiva, il discorso è diverso. C'è la volontà del giocatore, che ha comunicato al Dalian Yifang la voglia di voler lasciare la Cina. Servono però due cose non semplicissime: il club deve accettare il prestito con diritto di riscatto ed il giocatore dovrà abbarsi sensibilmente l'ingaggio da 10 milioni di euro all'anno.