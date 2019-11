Calciomercato Milan, Demiral obiettivo: può arrivare con i soldi di Kessié

Il Milan non perde d'occhio Merih Demiral, riserva di lusso alla Juventus: la cessione di Franck Kessié potrebbe finanziare l'acquisto del turco.

Il è in uno dei momenti più duri degli ultimi anni: sette sconfitte in dodici partite e zona retrocessione distante solo quattro lunghezze. Inevitabile, dunque, pensare ad un intervento massiccio sul mercato a gennaio, a partire dal reparto arretrato.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Già in estate i rossoneri hanno provato l'affondo per Merih Demiral, vedendosi sbattere la porta in faccia dalla : 40 milioni per il cartellino di un giocatore che il campo l'ha visto in una sola occasione, contro il . Per lui una prestazione da dimenticare e un calcio di rigore provocato per fallo commesso su Di Carmine.

L'infortunio di Chiellini sembrava poter favorire l'ascesa del turco, chiuso da De Ligt e Rugani, quest'ultimo chiamato in causa contro il per sostituire l'olandese. Nelle gerarchie di Sarri è all'ultimo posto e ciò non fa altro che aumentare le probabilità di un addio in inverno.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', stavolta il Milan potrebbe avere un alleato a sorpresa nella corsa all'ex : Franck Kessié, ormai in rotta con l'ambiente dopo l'esclusione per scelta tecnica arrivata proprio contro i campioni d' . L'ivoriano ha mercato in Premier League, con il Wolverhampton che sarebbe disposto ad effettuare un investimento superiore ai 20 milioni di euro.

Quel denaro risulterebbe utile a Maldini e Boban per completare l'assalto a Demiral, a caccia di nuovi stimoli che possano portarlo all'elevato livello mostrato con la sua nazionale, di cui è uno dei pilastri indiscussi.