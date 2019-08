Calciomercato Milan, De Paul l'ultima idea: sondaggio anche per Zaracho

Resta aperta anche la trattativa con l'Atletico Madrid per Correa: l'argentino ha fatto capire di volere il Milan, da convincere i colchoneros.

Pronti a salire sul volo che questo pomeriggio porterà la squadra a , dove domani il affronterà il in quella che sarà l'ultima gara dell'International Champions Cup 2019 per le due squadre, i rossoneri continuano parallelamente a lavorare anche sul mercato.

Boban e Maldini sono infatti alla ricerca di un giocatore che possa ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di esterno d'attacco, motivo per cui, secondo il 'Corriere della Sera', il Diavolo starebbe ora valutando i profili di Rodrigo De Paul e Matías Zaracho.

Valutato 40 milioni di euro dall', De Paul potrebbe infatti lasciare il Friuli- Giulia dopo tre stagioni per cercare la definitiva consacrazione in un grande club. Ecco allora che il Milan di Giampaolo avrebbe chiesto informazioni, con l'argentino che al momento non ha ancora giocato neppure un minuto con i friulani in questo pre-campionato (il giocatore è stato anche impegnato con la propria Nazionale in Copa America).

L'altro nome valutato dai rossoneri nelle ultime ore - come detto - è invece quello di Matías Zaracho. Giovane classe 1998, l'argentino attualmente ricopre il ruolo di trequartista nel Racing Avellaneda, club che lo ha formato fin dalle giovanili (aspetto che condivide proprio con De Paul).

Rimane, infine, viva la pista che porta ad Angel Correa. Il giocatore ha fatto chiaramente capire di volere solo il Milan, come ribadito anche a Boban dal suo procuratore, che ha etichettato come sencondario l'interesse del . Da convincere resta ora l'. I colchoneros vogliono infatti ricavare almeno 55 milioni dalla cessione dell'argentino, cifra troppo alta per il Milan.