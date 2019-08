Calciomercato Milan, De Paul l'ultima idea: sfida alla Fiorentina

Il Milan potrebbe 'dirottare' il budget stanziato per Angel Correa da Madrid a Udine, per Rodrigo De Paul. La Fiorentina però oggi vuole chiudere.

Il è rimasto un po' a guardare in queste ultime settimane di calciomercato, dopo non essere arrivata a chiudere il colpo Angel Correa dall' . Adesso i dirigenti rossonero però vogliono fare un ultimo tentativo per regalare a Giampaolo un altro giocatore offensivo.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', infatti, il Milan ha messo nel mirino Rodrigo De Paul. Il giocatore dell' nelle ultime settimane è stato trattato dalla e, forse addirittura oggi, la Viola cercherà di chiudere l'acquisto con i bianconeri.

Ma il Milan si è inserito e proverà a mischiare le carte al tavolo. Ha lo stesso procuratore di Correa con cui i rossoneri dialogano da tempo. La Fiorentina sta trattando con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più bonus.

I rossoneri dovranno quindi avvicinarsi o addirittura superare questa cifra per cercare di avere una speranza. Rodrigo De Paul nel modulo di Giampaolo potrebbe giocare soprattutto da trequartista, ma anche da seconda punta.