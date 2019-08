Calciomercato Milan, Correa più vicino? L'Atletico punta Rodrigo

Potrebbe farsi più in discesa per il Milan la strada che porta a Correa. L’Atletico punta al colpo Rodrigo, ma deve prima monetizzare.

L’ è stato certamente tra club che più si sono mossi nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I Colchoneros hanno salutato elementi del calibro di Griezmann, Hernandez, Rodri, Gelson Martins, Filipe Luis, Godin e Juanfran, ma hanno anche accolto campioni come Marcos Llorente, Trippier, Felipe, Herrera e soprattutto il baby fenomeno Joao Felix.

Nonostante le tante operazioni concluse, l’Atletico non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi ed anzi potrebbe presto regalare a Simeone un ulteriore grande colpo: Rodrigo Moreno.

Secondo quanto riportato da Marca infatti, il gioiello del sarebbe il nuovo obiettivo che i Colchoneros proveranno a centrare entro la fine della finestra di mercato. Rodrigo ha scavalcato nelle preferenze James Rodriguez sia perchè dal punto di vista tattico è un giocatore più offensivo che potrebbe andare a giocarsi una maglia da titolare con Morata e Diego Costa in attacco, ma anche perchè la strada che porta al colombiano del è tutt’altro che in discesa.

Simeone ha già deciso di non puntare su Kalinic e Correa e quindi ha bisogno di un innesto nel reparto avanzato. Una notizia questa che potrebbe far sorridere il , club che come noto ha messo proprio Correa nel mirino e che ora potrebbe approfittare sulla necessità dei Rojiblancos di monetizzare al fine di raggranellare i 60 milioni necessari per chiudere per Rodrigo.

Il club meneghino era pronto a spingersi fino a 40 milioni più bonus pur di far suo il giocatore, un’offerta che però non sembrava aver convito l’Atletico. Con questa nuova svolta le carte in tavola potrebbero ora cambiare.