Calciomercato Milan, Conti può partire: ipotesi Parma

Andrea Conti chiede più spazio al Milan che potrebbe cederlo con la formula del prestito: occhio all'interesse del Parma.

Possibile movimento in uscita per il in attesa del colpo Angel Correa, per il quale si sta trattando con l' in modo da offrire a Marco Giampaolo un altro attaccante dopo Rafael Leão, prelevato dal .

Come riportato da 'Sky Sport', tra i rossoneri c'è un giocatore 'scontento': si tratta di Andrea Conti, per nulla soddisfatto del minutaggio concessogli dall'ex tecnico Gennaro Gattuso nella seconda parte della passata stagione.

Neanche con Giampaolo la situazione sembra essere cambiata: nell'amichevole persa ai calci di rigore contro il , la fascia destra è stata presidiata da Davide Calabria e l'ex atalantino ha avuto spazio soltanto a ripresa inoltrata.

Conti era tornato in inverno dopo il calvario per la rottura del legamento crociato che lo ha costretto a uno stop lunghissimo, ma nonostante il rientro stabile in squadra non è mai riuscito a conquistare un posto da titolare fisso.

Il Milan potrebbe cederlo per soddisfare la sua esigenza, ma solo con la formula del prestito secco: vigile sulla situazione è il , pronto eventualmente a cogliere la palla al balzo e ad accogliere uno dei terzini più in vista del panorama calcistico italiano.