Calciomercato Milan, Celik e Dumfries nomi per la fascia destra

Il rendimento al di sotto delle attese di Calabria e Conti porta il Milan a studiare profili per la fascia destra: piacciono Celik e Dumfries.

Con Calabria e Conti che non convincono, il prepara il terreno in vista di gennaio a caccia di rinforzi per la fascia destra. I nomi in cima al taccuino, sono quelli di Zeki Celik e Denzel Dumfries.

Lo evidenzia 'Tuttosport', coi due terzini finiti prepotentemente nei radar del Diavolo: il primo è turco e gioca nel , ha 22 anni e l'affare estivo che ha portato Leao in rossonero può agevolare la trattativa. Base di partenza, 20 milioni.

Oltre a Celik, c'è anche Dumfries: classe '96, il cui cartellino appartiene al Eindhoven. Già nel giro della Nazionale olandese, il laterale rappresenta un profilo gradito al Milan per rifarsi il look a destra.

Su quella corsia, infatti, il rendimento al di sotto delle attese fornito da Calabria in questa stagione e le non adeguate garanzie date da Conti hanno aperto valutazioni tra i dirigenti del Diavolo: in quel ruolo, a gennaio, potrebbero esserci novità.