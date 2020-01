Calciomercato Milan, Castillejo addio: c'è l'Espanyol

Castillejo potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato: contatti con l'Espanyol per il prestito secco. Piace anche all'Atletico Madrid.

Definito il colpo Ibrahimovic, il pensa anche a sfoltire la rosa salutando quegli esuberi che non rientrano nei piani del tecnico Stefano Pioli: uno di questi è Samu Castillejo, ai margini della squadra titolare con sole tre apparizioni dal primo minuto da agosto ad oggi.

Lanciato dal 1' nelle prime due giornate contro e , lo spagnolo non ha convinto fino ad essere relegato in panchina, tanto da alimentare voci di mercato sul suo conto che potrebbero decollare già nei prossimi giorni.

Secondo 'Sport', infatti, l'ex potrebbe tornare presto in : piace all' che ha urgente bisogno di nuovi innesti per risollevarsi in dove si trova all'ultimo posto solitario con soli dieci punti totalizzati in diciotto giornate. Primi contatti già avviati e ipotesi di un prestito secco fino al termine della stagione.

Ma il club di non è l'unico a sondare Castillejo: anche l' di Simeone sembra essere in lizza, anche se al momento è l'Espanyol ad essere in vantaggio per ottenere la firma del giocatore.