Calciomercato Milan, Calhanoglu nel mirino del Torino: primi contatti

Il Torino pensa a Calhanoglu per rinforzare il proprio reparto offensivo: primi contatti con il Milan, da valutare il passaggio del turco in granata.

Diviso tra il debutto in di questa sera contro il e il ritorno contro il Wolverhampton nelle qualificazioni ai gironi di , in scena giovedì prossimo al Molineux, il di Walter Mazzarri non perde di vista nemmeno il mercato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico toscano gradirebbe infatti ulteriori colpi in attacco da qui al 2 settembre per rinforzare la propria rosa, con 'La Gazzetta dello Sport' che oggi parla di una complicata quanto affascinante idea che porta il nome di Hakan Calhanoglu.

L'articolo prosegue qui sotto

Il noto quotidiano sportivo milanese riporta dell'interessamento dei granata per il 10 del , per il quale in corso ci sarebbero dei contatti tra le parti. Un'idea di mercato che il Torino sta valutando attentamente.

La voglia di Giampaolo di insistere con Suso nel ruolo di trequartista e la presenza a centrocampo di giocatori come Paqueta, Krunic e Bonaventura potrebbero infatti finire col togliere spazio al turco in rossonero.

Per questo motivo resta da osservare con molta attenzione la situazione relativa a Calhanoglu, anche se al momento un suo passaggio al Torino non pare semplicissimo.