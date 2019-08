Calciomercato Milan, Bruno Fernandes idea: può entrare in gioco Mendes

L'ultimo nome accostato al Milan è quello di Bruno Fernandes: Jorge Mendes potrebbe imbastire un'operazione con André Silva protagonista.

Il momento attuale del mercato del è paragonabile a una fase di stallo: all'apparenza è tutto fermo, ma qualcosa bolle comunque in pentola. Soprattutto per quanto riguarda il ruolo di trequartista/seconda punta.

La suggestione più recente in ordine di tempo porta direttamente in , precisamente a Lisbona: 'Tuttosport' rivela di un interesse per Bruno Fernandes, stella dello che fino a poche settimane fa sembrava in procinto di trasferirsi al .

Il suo procuratore, Miguel Pinho, ha avuto dei contatti con Paolo Maldini che si è informato su costi e fattibilità dell'operazione: servono non meno di 70 milioni di euro, la cifra che i 'Red Devils' avrebbero dovuto mettere sul piatto.

Un ruolo primario nella vicenda potrebbe averlo il potente Jorge Mendes: il super-agente lusitano potrebbe imbastire una trattativa che coinvolgerebbe anche il cartellino di André Silva, il cui passaggio al è ormai sfumato. L'ex sarebbe valutato attorno ai 30 milioni e il suo inserimento servirebbe per diminuire l'esborso economico dei rossoneri.

Ma un eventuale arrivo di Bruno Fernandes sarebbe possibile solo se saltasse l'acquisto di Angel Correa (l' non si schioda dalla richiesta di 55 milioni) e se Suso fosse ceduto altrove. Le quotazioni dello spagnolo sono però aumentate dopo le recenti prestazioni da leader che hanno fatto innamorare Marco Giampaolo, deciso a non volersi privare di lui.

In caso di permanenza dell'ex , servirebbe un ritocco al contratto che non si concretizzò quando l'ex dirigente Leonardo rigettò al mittente i 6 milioni annui desiderati dall'entourage del giocatore.

Al Milan è stato proposto Jurgen Damm del Tigres, occhio anche a Rodolfo Pizarro del Monterrey (clausola rescissoria da 8 milioni). Solo un sondaggio per Dani Olmo della , il profilo di Ante Rebic al momento non convince.