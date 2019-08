Calciomercato Milan, Brahim Diaz l'ultima idea: è l'alternativa a Correa

Il Milan pensa a Brahim Diaz come alternativa a Correa, sempre più vicino a restare all'Aletico Madrid: il classe 1999 è di proprietà del Real Madrid.

Vista la difficoltà nel chiudere l'operazione Angel Correa con l', il sta ora provando a portare avanti un piano B con l'altra squadra della capitale spagnola: il Real.

Il Milan ritiene spropositata la richiesta di 50 milioni da parte dei colchoneros per Correa, con l'Atletico che pare invece spazientito dai rilanci a ribasso da parte dei rossoneri.

Per questo motivo la pista che porta all'argentino potrebbe sfumare definitivamente, con il Diavolo che, come alternativa, ha già pronto il colpo Brahim Diaz, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Classe 1999 cresciuto nell'Academy del , lo spagnolo può giocare sia da trequartista che da esterno d'attacco o seconda punta. Una duttilità che deriva dalla sua grande abilità con la palla tra i piedi e che lo scorso gennaio aveva convinto il a sborsare 17 milioni per prelevarlo dai Citizens di Pep Guardiola.

Una differenza marcata rispetto al colpo Correa sarebbe evidenziata però dalla limitata esperienza che Brahim Diaz può vantare ad oggi. Il giovane 20enne ha infatti collezionato 11 presenze dal suo arrivo al Real Madrid, alle quali vanno sommate le 15 apparizioni in carriera con la prima squadra del Manchester City.

Un colpo che per il Milan rappresenterebbe dunque un nuovo passo sulla strada del rinnovamento, puntando su un altro giovane talento dalle grandi prospettive.