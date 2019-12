Calciomercato Milan, Borini può partire a gennaio: piace al Crystal Palace

Fabio Borini è finito nel mirino del Crystal Palace che ha mosso i primi contatti col Milan per gennaio: il contratto con i rossoneri scadrà a giugno.

Nonostante il secondo peggior attacco della Premier League, il sta ottenendo risultati al di sopra delle aspettative: ventuno punti dopo quindici giornate che valgono il sesto posto, condiviso con il .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il club londinese ha tutta l'intenzione di tornare sul mercato a gennaio per regalare a Roy Hodgson un attaccante capace di portare in dote qualche goal in più: il profilo è quello di Fabio Borini, vecchia conoscenza del calcio inglese.

Secondo quanto riportato da 'Evening Standard', il Crystal Palace ha contattato il per discutere dell'acquisto dell'ex , il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo 30 giugno: l'idea è quella di tesserarlo già a gennaio per far fronte alla preoccupante difficoltà realizzativa.

La Premier League non sarebbe una novità per Borini che proprio in questo campionato ha passato gran parte della sua carriera vestendo le maglie di , , e Sunderland.

Inoltre al Milan non è nemmeno uno dei titolari di Pioli che, da quando si è seduto sulla panchina rossonera, non gli ha concesso minuti: per lui solo due presenze nelle prime due giornate di campionato contro e e declassamento a riserva alla luce di un rendimento tutt'altro che positivo.

L'aria d' potrebbe rivitalizzare Borini riportandolo ai livelli di un tempo che convinsero il Milan a puntare su di lui durante la gestione Fassone-Mirabelli.