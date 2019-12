Calciomercato Milan, Boban su Ibrahimovic: "E' diverso da tutti gli altri"

Quella del non è stata una prima parte di stagione all’altezza delle aspettative, ma in soccorso ai meneghini possono arrivare una sosta che permetterà a Pioli di lavorare con più calma su determinati aspetti, ma anche una sessione invernale di calciomercato che potrebbe regalare colpi importanti.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il club rossonero è da diverse settimane sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic e Zvonimir Boban, in un’intervista rilasciata a Radio 1, ha fatto il punto sulla situazione legata al fuoriclasse svedese.

“Bisogna vedere anche come come andranno le prossime partite. Sinceramente Ibra è una soluzione diversa, può darti tanto nel breve termine e per questo è unico. Vedremo dopo se ci sarà una necessità assoluta. Lui poi ha anche un’altra cosa rispetto a tutti gli altri: è vero che non ha più 28 anni, ma è un giocatore di estremo carattere e quindi di estrema personalità che poteva dare una sterzata a tutto ad un ambiente che comunque, quando abbiamo iniziato la trattativa, era molto più giù rispetto ad adesso”.