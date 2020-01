Calciomercato Milan, blitz in Spagna per Todibo: incontro con il giocatore

Il Milan accelera per Jean-Clair Todibo: dopo l'ok del Barcellona i dirigenti rossoneri cercano l'accordo con il difensore francese.

Non è solo il giorno della presentazione di Ibrahimovic per il , che continua la sua caccia a un nuovo difensore: il nome più caldo è quello di Jean-Clair Todibo, che ha spinto il direttore sportivo Massara al blitz in .

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il dirigente rossonero è volato a per incontrare di persona il giovane giocatore francese e valutare i margini di un accordo. Dopo l'ok dello stesso club blaugrana manca dunque il definitivo ok del classe '99, una fumata bianca che potrebbe arrivare proprio dopo la cena.

Soltanto tre presenze in stagione per Todibo, che ha ben figurato anche in nel match di ritorno contro l' : ora l'occasione di cambiare maglia per trovare più spazio in una società ormai da tempo votata alla linea verde.

Il giocatore non è stato convocato per il derby di Barcellona contro l' : un ulteriore segnale di una trattativa sempre più vicina alla chiusura con il trasferimento in . Attualmente le parti stanno lavorando per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto a fine stagione.