Calciomercato Milan, Bielik svela: “C’era un’offerta dei rossoneri per me”

Quello di Krystian Bielik è un nome che gli appassionati di calcio nostrani hanno imparato a conoscere bene nel corso dell’estate. Un suo goal ha infatti mandato al tappeto l’ Under 21 ai Campionati Europei di categoria e, proprio quella sconfitta patita contro la , ha di fatto chiuso la strada che avrebbe dovuto portare gli Azzurrini alla fase ad eliminazione diretta.

Bielik, che allora era un talento dell’ reduce dai prestiti al Walsall ed al Charlton, oggi è un giocatore del , club che ha sborsato qualcosa come 10 milioni di sterline pur di superare la concorrenza.

Eppure il futuro del duttile centrocampista polacco sarebbe potuto essere in Italia. A confermarlo è stato lui stesso in un’intervista a Sportowe Fakty nella quale ha ha svelato di essere stato nel mirino del .

“Io speravo che Unai Emery mi potesse dare una chance più concreta, ma poi si è capito che non rientravo nei suoi piani. All’Europeo volevo mettermi in mostra per attirare le attenzioni di altri club ed ho cercato di fare bene. Prima del torneo è apparsa l’offerta del Milan, ma alla fine non se n’è fatto nulla”.

Oggi Bielik è una delle stelle del Derby County.

“Adoro l’Arsenal, giocare per quel club era il mio sogno, ma era necessario andare via. Sono sceso in Championship dove avrò la possibilità di fare esperienza. Penso che giocando regolarmente nella prossima stagione mi renderà pronto per la Premier League. I 10 milioni di sterline spesi per me? Non pensavo di costare così tanto, ma c’è chi dice che l’esborso doveva essere maggiore. In molti erano interessati a me, ma solo il Derby disponeva del budget per prendermi dall’Arsenal”.