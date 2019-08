Calciomercato Milan, Bennacer è ufficiale: arriva l'annuncio

Ismaël Bennacer è un nuovo giocatore del Milan. La società rossonera lo presenta con un video sui propri canali social. Firma per cinque anni.

Dopo tanta attesa, legata a qualche piccolo problema burocratico, ilha annunciato oggi l'acquisto didall' . Fresco vincitore della Coppa d'Africa con la sua , il giocatore tra poco sarà a disposizione di Giampaolo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito dall'Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino approda al Club rossonero a titolo definitivo con un contratto di cinque anni".

Questo il comunicato de Milan. I tifosi rossoneri possono finalmente sorridere, visto che l'annuncio ritardava e le visite mediche sono state fatte da Bennacer ormai due settimane fa.

Il centrocampista dell'Empoli si trasferisce al Milan per circa 16 milioni di euro più 1 di bonus. Un investimento nemmeno troppo oneroso per un giocatore classe 1997 che ha dimostrato in e in Coppa d'Africa tutte le sue qualità, non solo tecniche ma anche caratteriali.

Nella passata stagione trascorsa all'Empoli, chiusa con la retrocessione in Serie B, Bennacer è stato un pilastro dei toscani con 37 presenze totalizzate, condite anche da 3 assist. Giampaolo adesso dovrebbe posizionarlo in cabina di regia nel suo Milan.