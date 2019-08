Calciomercato Milan, torna Bakayoko? Può sostituire Kessié

In caso di addio di Franck Kessié, pressato dal Monaco, il Milan pensa anche a un ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il francese è senza spazio al Chelsea.

In attesa di capire se vi siano le condizioni per arrivare ad Angel Correa, e magari a un altro centrale difensivo, il deve fare i conti con l'ennesima spina di un inizio di stagione tribolato: il possibile addio di Franck Kessié, cercato dal .

E così, in caso di partenza dell'ex atalantino dopo due stagioni, ecco che al Milan potrebbe profilarsi un ritorno completamente inatteso: quello di Tiemoué Bakayoko, che, secondo 'Tuttosport', potrebbe lasciare nuovamente il per vestire per la seconda volta la maglia rossonera.

Fin qui è un'ipotesi, che rischia però di assumere contorni particolarmente concreti nelle ultime ore del calciomercato. Tutto dovrà ovviamente incastrarsi alla perfezione: solo nel caso in cui decida di accettare la corte del Monaco per Kessié il Milan si ritufferebbe su Bakayoko.

Detto che Marco Giampaolo non sembra così entusiasta della possibile operazione, va ricordato come il ritorno del centrocampista francese è favorito dall'addio di Rino Gattuso: tecnico e giocatore avevano avuto uno screzio divenuto celeberrimo durante il match col di inizio maggio, prima di una parziale riappacificazione.

E il prezzo? I 35 milioni chiesti dal Chelsea per trasformare il prestito della scorsa stagione in acquisto a titolo definitivo non sono mai stati pagati dal Milan, che ora potrebbe però approfittare della situazione di Bakayoko, completamente fuori dai progetti di Lampard. L'ipotesi che i Blues lascino andare il centrocampista a un prezzo di favore, insomma, è tutt'altro che da scartare.