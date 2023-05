Da Chukwemeka a Loftus-Cheek, passando per Morata, Arnautovic e Palacios: Milan pronto alle grandi manovre. E in uscita c'è mezza squadra.

D'accordo, c'è una stagione da concludere nel migliore dei modi. Tra una finale di Champions League lontana dopo lo 0-2 nel derby d'andata e un posto nella prossima edizione da conquistare. Ma intanto il Milan pensa già all'estate, al ritorno mercato, in una finestra che promette di essere più vicina a una rivoluzione che a una semplice ricostruzione.

La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle idee della dirigenza rossonera e su quel che appare destinato ad accadere nelle prossime settimane. Ovvero tanto. In uscita, intanto, ancor prima che in entrata. Non si muoverà Charles De Ketelaere, la grande delusione stagionale, perché gioventù e prospettive sono ancora dalla sua parte. A Tatarusanu, Mirante e Bakayoko scade il contratto, Dest non sarà riscattato, Adli dovrebbe partire in prestito. Futuro in bilico anche per Rebic, Messias e Origi, altra delusione.

E Zlatan Ibrahimovic? Per lui il discorso è un pochino più complesso. Perché l'età è quella che è, gli infortuni ormai abbondano, ma si parla pur sempre di uno dei calciatori più forti dell'epoca recente del Milan.

"Se lui sta bene deve continuare a giocare nel Milan - ha detto giovedì il presidente rossonero, Paolo Scaroni, all'evento 'Il Foglio Sportivo' - Ma questo lo può dire solo lui. Questa partita è molto in mano sua".

E in entrata? Dipenderà molto dalla qualificazione o meno alla Champions League, fermo restando che il Milan è ancora in corsa per vincere l'edizione attuale. Giocare nell'Europa principale porterebbe prestigio e un bel mucchio di soldi. Intanto, sempre secondo la 'Gazzetta' le priorità rossonere sono tre: un centrocampista alla Kessie, un attaccante e un esterno destro offensivo.

I nomi? Quello di Marko Arnautovic, che a Bologna è passato dallo status di simbolo a quello di seconda scelta. E poi Carney Chukwuemeka, uno dei mille acquisti recenti del Chelsea, che a Londra non sta trovando spazio e dovrebbe andarsene a giocare in prestito. Nei Blues gioca pure Ruben Loftus-Cheek, elemento che fa della duttilità la propria arma: la disponibilità del Chelsea ad aprire una trattativa c'è. Contatti anche per Exequiel Palacios, centrocampista argentino del Bayer Leverkusen appena visto all'opera contro la Roma.

Attenzione infine ad Alvaro Morata, un vecchio pallino. Il suo contratto scade nel 2024, tra poco più di un anno, e secondo la 'Gazzetta' "l’Atletico e gli agenti parlano per un rinnovo ma il Milan ha preso informazioni e ci pensa". Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno in Serie A, ma con un'altra maglia, dopo le due esperienze separate con la Juventus.