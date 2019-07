Calciomercato Milan, Andrè Silva non trova l'accordo col Monaco: affare a rischio

Rischia di saltare il trasferimento di Andrè Silva dal Milan al Monaco. L'attaccante portoghese non avrebbe trovato l'accordo sull'ingaggio.

Altro intoppo nel calciomercato del : il trasferimento di André Silva al , secondo quanto riportato da 'Milanews', rischia seriamente di saltare.

L'attaccante portoghese non avrebbe trovato l'accordo sull'ingaggio col club del Principato e le parti al momento sarebbero molto distanti, cosa che mette ovviamente in serio pericolo il buon esito dell'affare. La trattativa però non è ancora definitivamente naufragata.

Il Milan qualche giorno fa aveva concordato la cessione di Andrè Silva al Monaco per 30 milioni di euro, soldi che poi i rossoneri dovrebbero girare all' per acquistare Angel Correa.

L'eventuale rottura tra il portoghese e il Monaco rischierebbe di complicare il calciomercato anche in entrata, ma il Milan non avrebbe comunque intenzione di mollare l'argentino per il quale procede spedita la trattativa con l'Atletico Madrid sulla base di 40 milioni di euro più bonus.

Andrè Silva infatti a quel punto dovrebbe trovare un'altra sistemazione così come resta ancora da piazzare Patrick Cutrone, attaccante che non rientra nei piani di Giampaolo ma poco convinto dal trasferimento al Wolverhampton.