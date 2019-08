Calciomercato Milan, André Silva verso la permanenza: nessuna offerta adeguata

Rifiutata la proposta di prestito secco dello Sporting Lisbona, il Milan non ha ricevuto altre offerte per André Silva: può restare in rossonero.

Resta sul mercato in attesa dell'offerta giusta. Questa la linea che il continua a portare avanti parlando di André Silva, con il giocatore che ora come ora pare destinato a rimanere in rossonero.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Saltato il suo passaggio al , il Milan non ha poi più ricevuto un'offerta considerata adeguata per l'attaccante. Troppo poco il prestito chiesto dallo Lisbona, come riportato dal 'Corriere dello Sport', con il Diavolo che non ci ha pensato due volte e ha risposto subito 'no'.

L'articolo prosegue qui sotto

La volontà del club meneghino è infatti quella di trovare una destinazione definitiva per il giocatore. Il però, dove André Silva è stato in prestito la scorsa stagione, non ha aperto a un suo possibile ritorno e al momento altre squadre non si sono fatte avanti.

Una situazione che a una decina di giorni dalla fine del mercato lascia il Milan con un André Silva in più in rosa e qualche milione in meno da spendere sul mercato per giocatori che il nuovo tecnico Marco Giampaolo preferirebbe avere alle sue dipendenze al posto del portoghese.

Da definire resta infatti anche il possibile acquisto di Angel Correa, con l'argentino dell' che potrebbe però arrivare anche in caso di permanenza di André Silva. L'imminente partenza di Laxalt, direzione , potrebbe garantire al Milan le coperture necessarie per chiudere l'operazione. Per questo ulteriori sviluppi sono previsti nei prossimi giorni.