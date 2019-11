Calciomercato Milan, Andrada per la porta: può arrivare a gennaio

Il Milan guarda con apprensione alla situazione contrattuale di Donnarumma e si cautela: c'è Andrada nel radar rossonero. Piace anche Vignato.

Un occhio al campo e un altro al calciomercato. Mentre prepara la difficilissima e fondamentale sfida di domenica sera contro la , il pensa anche a gennaio. E mette nel mirino un obiettivo particolare: Esteban Andrada. Un portiere.

Una stranezza? Neppure tanto. Perché, come ricorda il 'Corriere dello Sport', il ventottenne portiere argentino del Boca Juniors può diventare una strada percorribile nel caso Donnarumma dovesse decidere di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2021.

Ecco perché, nonostante la presenza di Reina come dodicesimo, il Milan sta concretamente valutando l'ipotesi di cautelarsi già alla riapertura del mercato. E ha messo gli occhi proprio su Andrada, portiere reduce da una finale di Libertadores col Boca Juniors e nel giro della nazionale argentina, tanto da essere entrato pure nel radar del .

Non solo: il Milan continua a seguire Emanuel Vignato, talentino offensivo del , rimasto a nonostante la retrocessione in B. Anche in questo caso, occhio al contratto: scadenza 2020, ovvero al termine della stagione. Con i rossoneri che, per anticipare la concorrenza, potrebbero muoversi già a gennaio.