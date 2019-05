Panchina Milan, Allegri può tornare: sondaggio di Gazidis

C'è anche Massimiliano Allegri tra i tecnici in lizza per un'eventuale sostituzione di Gennaro Gattuso insieme a Leonardo Jardim.

Dopo il match con la tutto sarà chiaro: allora il conoscerà il proprio destino, se in Champions o in . Da questo verdetto dipenderà inesorabilmente il futuro di Gennaro Gattuso.

L'obiettivo della società è, ovviamente, agguantare il quarto posto per tornare nella massima competizione europea a cinque anni di distanza dall'ultima volta, quando arrivò l'eliminazione agli ottavi per mano dell' , poi finalista perdente.

'Ringhio' sa bene di essere appeso a un filo, così come molto passerà dalla gara di San Siro tra ed e da quella del 'Mapei Stadium' tra e : se bergamaschi e cugini dovessero vincere, addio ai sogni di gloria.

In conferenza stampa ha ribadito la voglia di rimanere sulla panchina rossonera, esternando una passione per questi colori con pochi eguali.

"E' difficile spiegare cosa significa allenare un club del genere. Voglio rimanerci il più a lungo possibile, spero che il sogno di allenare il Milan possa continuare ancora".

Chiaro che con la conquista della Champions la situazione di Gattuso si alleggerirebbe notevolmente e la riconferma apparirebbe un provvedimento scontato e naturale, anche se l'ad Ivan Gazidis avrebbe già sondato il terreno con altri allenatori.

Secondo quanto riportato da 'Libero', ci sarebbe stato un tiepido contatto ma comunque positivo con Massimiliano Allegri, fresco di annuncio del divorzio dalla : sarebbe un clamoroso ritorno dopo i tre anni e mezzo passati a Milano dall'estate 2010 al gennaio 2014.

Lo stesso Allegri aveva scherzato su questo negli studi di 'Che tempo che fa' con Teo Teocoli, comico noto per la passione milanista: chissà che davvero non si concretizzi l'inimmaginabile fino a qualche settimana fa.

Oltre al livornese vi è da considerare il profilo di Leonardo Jardim, per il quale spingerebbe Luis Campos, dato come favorito per la sostituzione di Leonardo che potrebbe salutare a causa di divergenze societarie. Più defilato resta Simone Inzaghi.