Calciomercato Milan, l'agente di Borini: "A gennaio faremo altre scelte"

Il procuratore di Fabio Borini conferma il possibile divorzio col Milan già a gennaio: "Le soluzioni non mancano".

Matrimonio agli sgoccioli tra Fabio Borini e il . Autore fin qui di una maglia da titolare con l' , e di pochi minuti contro il , il jolly bolognose si appresta a salutare il Diavolo in occasione del mercato di gennaio.

La conferma arriva proprio dall'agente, Roberto De Fanti, intervenuto direttamente ai microfoni di "Radio Rossonera":

"Ogni allenatore fa le proprie scelte, a gennaio si cercherà una soluzione di comune accordo affinché possa giocare da un'altra parte. Dove? Le soluzioni non mancano sia in sia in ".

Attenzione rivolta, dunque, alla prossima destinazione. Il negli ultimi giorni avrebbe sondato il terreno, così come il per quanto concerne la Premier League. Giorni di riflessione in vista, per un addio ormai pressoché scontato.