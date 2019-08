Calciomercato, Mignolet lascia il Liverpool: va al Club Brugge

Simon Mignolet è vicinissimo all'addio al Liverpool: il portiere belga sta per tornare in patria al Club Brugge.

Movimento in uscita imminente per il che si appresta a salutare uno degli uomini simbolo delle passate stagioni: Simon Mignolet è a un passo dal ritorno in patria, in , dopo sei anni trascorsi in .

Secondo quanto appreso da Goal, l'estremo difensore belga sta per trasferirsi al : operazione a titolo definitivo sulla base di circa 7 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersene altri 2 di bonus legati alle prestazioni. Pronto un contratto quinquennale.

Mignolet ha difeso i colori dei 'Reds' per 204 volte fin dal suo arrivo nel 2013, quando venne prelevato dal Sunderland per poco meno di 10 milioni. Nella seconda parte del 2017/2018 perse il posto nel ballottaggio interno con Loris Karius, protagonista in negativo con due clamorosi errori nella finale di a Kiev contro il .

L'ingaggio di Alisson lo ha poi definitivamente escluso dall'undici titolare di Jurgen Klopp: appena due le presenze nel 2018/2019, di cui una in e un'altra in Coppa di Lega.