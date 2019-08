Calciomercato, Mangala lascia il Manchester City per il Valencia: è ufficiale

Dopo tre anni Mangala torna al Valencia: addio al Manchester City dopo la spesa di 40 milioni di cinque anni fa.

Effettuate e superate le visite mediche, raggiunto l'accordo,può tornare al suo passato e provare a riprendersi quella Nazionale francese persa oramai da un triennio. E' infatti ufficiale l'addio al Manchester CIty e il ritorno in , al .

Era da tempo che il cercava di cedere Mangala, viste le ultime deludenti stagioni, ma stavolta la cessione è realmente arrivata: il Valencia, che giocherà la prossima ed imminente Champions, è convinto di poter rivedere in campo il grande giocatore visto al Mestalla.

Mangala ha siglato un accordo biennale con il Valencia, con il Manchester CIty che ha di fatto deciso di dare via gratis il difensore centrale. Prima stagione in prestito, la seconda a titolo definitivo: un vero e proprio flop per i Citizens, vista la spesa di 40 milioni operata nel 2014.

Dal suo arrivo al Manchester City, Mangala non ha mai stupito in positivo, finendo in prestito all' ed addirittura nella squadra riserve. Ciò nonostante era arrivato comunque il rinnovo contrattuale a sorpresa, prima della cessione a titolo definitivo della giornata odierna.

Mangala lascia il Manchester City dopo aver vinto sette titoli: tra questi anche due Premier League. A livello di successi, una parentesi sicuramente importantissima per la sua carriera.