Calciomercato, intrigo Lukaku: l'Inter alza l'offerta, il Napoli propone Milik

La Juventus rimane in prima fila, ma ora ci prova anche il Napoli. 80 milioni da parte dell'Inter, nei prossimi giorni la chiusura della telenovela.

Romelu Lukaku, ovvero l'attaccante più richiesto dalle big di . Non solo e , con i bianconeri più vicini all'ingaggio del belga e i nerazzurri che hanno rilanciato per vere finalmente un attaccante titolare. Sulle sue tracce anche il .

Secondo l'Ansa, infatti, il Napoli non solo avrebbe messo nel mirino Lukaku, pensiero degli azzurri già in passato, ma avrebbe intenzione di aggiungere oltre ad una parte economica anche la contropartita Milik, autore di un buon bottino di reti nella scorsa stagione ma non imprescindibile per la società di De Laurentiis.

Il Napoli del resto sta trovando grandi difficoltà a portare in città un grande acquisto per la prossima ed imminente stagione, con Pepe passato ufficialmente all' , James Rodriguez ancora bloccato a Madrid ed Icardi che preferirebbe approdare alla Juventus.

Nella telenovela Lukaku però un'altra novità: l'Inter avrebbe alzato l'offerta ad 80 milioni di euro. Una corsa contro il tempo per tutte, visto che a metà della settimana prossima, precisamente l'8 agosto, si chiuderà il calciomercato in entrata di Premier League.

La Juventus sembra comunque ancora in prima fila per arrivare a Lukaku, sopratutto davanti ad uno scambio con Dybala. L'argentino, alla pari del connazionale Higuain, non sembra più rientrare nei piani della società bianconera e l'approdo in Premier ha la percentuale più alta del lotto.

Ancora pochi giorni, poi la verità, visto e considerando appunto la vicinissima chiusura del calciomercato inglese. Lunedì probabili novità in ogni senso: tre squadre interessate, Lukaku pronto a lasciare la Premier. Resta da capire per quale città.