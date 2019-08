Calciomercato Livepool, ufficiale l'acquisto di Adrian: sarà il vice Alisson

Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto di Adrian: contratto di due anni con opzione per il terzo per l'ex portiere del West Ham.

Salutato Simon Mignolet, passato ieri al Bruges, il ha annunciato ora l'acquisto di Adrian San Miguel del Castillo. Nuova avventura dunque in Premier League per l'ex portiere del , svincolatosi dopo sei stagioni passate a difendere la porta degli Hammers.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo acquisto estivo del Liverpool, dopo l'arrivo dal Fulham del giovanissimo classe 2003 Harvey Elliott (in campo già nell'amichevole persa contro il ), Adrian ricoprirà il ruolo di vice Alisson.

Natìo di , lo spagnolo si è dunque unito ai Reds a parametro zero, firmando un contratto di due anni con opzione per il terzo. Un affare che fa felice Jurgen Klopp e tutto il Liverpool, sconfitto ieri ai rigori dal in Community Shield ma pronto ora a fare il suo debutto in Premier League venerdì sera contro il City.

"Sono davvero felici di essere qui e lavorare in un grande club come questo. Spero di poter dare il mio contributo sul campo il prima possibile. Sono davvero ambizioso e sono venuto qui per provare a vincere tutto. Sono qui anche per spingere Alisson dal primo minuto e fare in modo che entrambi possiamo migliorare. Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita ad Andield e vincere più gare possibili".

Queste le parole con le quali Adrian ha raccontato a 'Liverpoolfc.com' il suo entusiasmo per la sua nuova avventura alla corte di Klopp. Quella dei Reds per lo spagnolo sarà la terza maglia indossata in carriera dopo quelle di e West Ham.