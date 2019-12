Calciomercato, il Lione pensa a 3 rinforzi per gennaio: Digne, Lemar e Nzonzi in lista

Il Lione, dopo gli infortuni di Depay e Reine-Adelaide, corre ai ripari: tre obiettivi per cercare di risalire in campionato nella zona Champions.

Il non vive una situazione semplice. Rudi Garcia, tecnico della formazione transalpina, fino a fine stagione non potrà più contare né su Jeff Reine-Adelaide né su Memphis Depay, entrambi alle prese con due gravi infortuni. Insomma, non un quadro roseo per l'ex allenatore della , che agli ottavi di dovrà cercare l'impresa contro la . E se in Europa le prospettive non sono delle migliori, non è che nella la situazione sia delle più confortanti.

l'OL, al momento, vanta l'ottava piazza in campionato a quota 25 punti. Insomma, distanza siderale dalla capolista - a 42 lunghezze - con inoltre davanti un'agguerrita bagarre. Dunque, margini di errore pressoché vicino allo zero. E, non a caso, il Lione starebbe pensando di correre ai ripari sfruttando l'imminente sessione invernale di mercato. A tal proposito, secondo "Le Parisien" la dirigenza francese avrebbe messo nel mirino tre colpi: Steven Nzonzi, Lucas Digne e Thomas Lemar. Tre profili che, se centrati, potrebbero dire molto in termini d'esperienza.

Insomma, idee chiare per il ds Juninho, che nelle prossime settimane proverà a innalzare il tasso qualitativo dell'organico. In parole povere, sognare nell'edizione corrente della Champions è lecito, ma ottenere un posto nell'Europa che conta al termine della stagione rappresenta una priorità da centrare con tono prioritario.

Ora, dunque, il Lione proverà a sondare con i club che detengono i cartellini dei potenziali obiettivi. Via alle trattative con , e , auspicando di trovare le aperture necessarie per fare la voce grossa.