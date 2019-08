Calciomercato, Lichtsteiner ricomincia dall'Augsburg: firma vicina

Svincolato dopo l'addio all'Arsenal, Stephan Lichsteiner dovrebbe ricominciare dalla Bundesliga: l'Augsburg è pronto a metterlo sotto contratto.

Se Fernando Llorente è ancora senza squadra, un altro pezzo della che fu sta per tornare in pista: Stephan Lichsteiner dovrebbe firmare a breve con l' per ricominciare in la propria carriera.

A rivelarlo è 'Kicker', secondo cui l'accordo tra il club bavarese e il terzino svizzero è vicino. Lichtsteiner arriverebbe ovviamente senza costi di cartellino per l'Augsburg, essendo svincolato dopo la fine dell'esperienza in Premier League con la maglia dell' .

Un rinforzo di qualità ed esperienza, anche se i 35 anni di Lichtsteiner e l'esperienza non felicissima a Londra inducono a pensare che il meglio della carriera dell'ex bianconero sia ormai alle spalle. In ogni caso, l'Augsburg ha intenzione di puntare su di lui.

La motivazione principale risiede nel fatto che la formazione di Martin Schmidt ha seri problemi difensivi, confermati dall'1-5 rimediato dal nella prima giornata di . L'arrivo ad Augusta di Lichtsteiner consentirebbe di ritrovare serenità dopo la goleada del Signal-Iduna Park.