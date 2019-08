Calciomercato Lecce: Mitroglou suggestione per l'attacco

Mitroglou, attaccante greco del Marsiglia in prestito al Galatasaray, piace al Lecce che potrebbe regalare a Liverani un colpo di lusso.

Kostantinos Mitroglou in ? A valutare la suggestiva pista è il , intenzionato a regalare a Liverani un colpo altisonante per il reparto avanzato.

'A Bola' parla dell'interesse dei salentini, freschi di ritorno in Serie A, per l'attaccante greco di proprietà del ma in prestito al .

Mitroglou, classe '88, è ambito da diversi club europei ma sulle sue tracce si è mosso anche il Lecce: dopo Lapadula, i giallorossi valutano un ulteriore rinforzo offensivo.

In carriera l'ellenico ha indossato anche le maglie di , , e con la propria Nazionale ha collezionato 17 goal in 65 partite.