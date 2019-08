Calciomercato Lecce, Imbula è ufficiale: arriva dallo Stoke City

Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo in prestito dallo Stoke di Imbula: possibile diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni.

Come si dice in questi casi: mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata. Gilbert Imbula Wanga, meglio noto come Giannelli Imbula, è un nuovo giocatore del .

A comunicarlo è stato lo stesso club pugliese attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito e nella quale viene indicato come il centrocampista sia stato prelevato in prestito dallo , con il Lecce che, al verificarsi di determinate condizioni, potrà esercitare il diritto o l'obbligo di riscatto nei confronti del giocatore.

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gilbert Imbula Wanga dallo Stoke City".

Il calciatore verrà prensentato alla stampa oggi alle ore 12.00 presso lo stadio Via del Mare e poi potrà unirsi alla squadra di Fabio Liverani.

Classe 1992, il centrocampista congolese in passato ha maturato esperienze con , , FC , e , oltre che appunto con lo Stoke City. Ora sarà chiamato a confrontarsi con il calcio italiano.