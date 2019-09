Calciomercato Lecce, Babacar è ufficiale: prestito dal Sassuolo

È ufficiale il passaggio di Babacar dal Sassuolo al Lecce: l'attaccante saluta i neroverdi e vola in prestito nei pugliesi di Liverani.

Grande colpo nell'ultimo giorno di calciomercato per il . La squadra di Fabio Liverani si è infatti assicurata le prestazioni di Khouma Babacar.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Il giocatore passa in neroverde in prestito a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più bonus, lasciando così il - almeno per una stagione - a un anno e mezzo dal suo arrivo in Emilia Romagna.

L'attaccante nella scorsa stagione ha collezionato 7 goal e 2 assist in 31 gare, affermandosi come uno dei punti fermi dei neroverdi di Roberto De Zerbi.

Ora la sua nuova sfida sarà invece quella di aiutare il Lecce di Liverani a raggiungere quell'obiettivo minimo che in questa stagione è stato fissato nella salvezza. Dopo aver ottenuto due sconfitte nelle prime due giornate di , i pugliesi hanno infatti bisogno di un cambio di marcia.