Calciomercato Lazio, Wallace al Braga in prestito: è ufficiale

La Lazio ha annunciato il trasferimento di Wallace al Braga. Operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Si chiude sul gong, almeno per il momento, l’avventura di Wallace alla . Il difensore brasiliano infatti si trasferisce in prestito al Braga, club lusitano nel quale ha già vissuto una brevissima parentesi nel 2014 prima di trasferirsi in prestito al .

A confermare il buon esito dell’operazione è stata la stessa Lazio con un comunicato apparso sul suo sito ufficiale poche ore dopo la chiusura definitiva del periodo destinato alle trattative.

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna dos Santos allo Clube de Braga. A quest'ultima società è stata riconosciuta l'opzione per acquisire definitivamente i diritti sportivi del calciatore”.

Wallace, 24 anni, è approdato alla Lazio nell’estate del 2014 proprio dal Braga a fronte di un esborso da circa 8 milioni di euro. Con la maglia biancoceleste ha totalizzato 66 presenze (54 delle quali in ) e vinto una Coppa ed una .