Calciomercato Lazio, ufficiale: Durmisi passerà al Nizza a gennaio

Manca un mese all'inizio della finestra invernale di calciomercato, classica croce e delizia degli allenatori, ma intanto c'è già chi ha portato ufficialmente a termine la prima operazione: è la , che ha ceduto Riza Durmisi in prestito con diritto di riscatto al .

Segui Lazio-Juventus in diretta streaming su DAZN

L'operazione, con qualche settimana d'anticipo rispetto al periodo delle trattative, è già stata comunicata dal Nizza sul proprio sito ufficiale:

"Durmisi, 25 anni, ha effettuato con successo le visite mediche giovedì. In accordo con la Lazio, è già a disposizione dell'allenatore Patrick Vieira prima di diventare ufficialmente un calciatore rossonero a gennaio. Le Gym, la Lazio e il giocatore hanno trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto. Questo accordo entrerà in vigore dall'apertura della finestra di calciomercato invernale, 1 ° gennaio 2020".