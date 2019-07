Calciomercato Lazio, Llorente idea se parte Caicedo

Fernando Llorente potrebbe tornare in Italia: Lazio interessata, Caicedo non ha ancora dato una risposta per il rinnovo.

E' stato uno degli artefici della cavalcata del fino alla finale di , poi persa col : quel goal di coscia di Fernando Llorente all'Etihad Stadium contro il resta una delle fotografie più belle della passata stagione per i tifosi degli 'Spurs'.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il 30 giugno è però terminato il rapporto tra club e giocatore che ha scelto di svincolarsi per tentare una nuova esperienza: il suo nome è inevitabilmente finito sull'agenda di diversi direttori sportivi, allettati dalla possibilità di acquistare un profilo del genere a costo zero, ancora in grado di assicurare un discreto numero di reti (ne ha realizzate otto in trentacinque presenze nel 2018/2019).

Come riportato da 'Il Messaggero', oltre alla anche la ha contattato l'entourage dell'attaccante spagnolo: i biancocelesti dovranno prima sciogliere il nodo Caicedo, al quale è stato proposto un rinnovo del contratto in scadenza tra meno di un anno.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ecuadoregno non ha ancora dato una risposta definitiva e difficilmente rimarrà a Formello fino al 30 giugno 2020 senza un prolungamento: motivo che ha indotto la Lazio a guardarsi intorno per cercare un profilo dalle caratteristiche adatte per raccogliere i cross provenienti dalle fasce, dove agiranno i nuovi acquisti Lazzari e Jony.

Llorente sarebbe perfetto per sfruttare al meglio questo fondamentale, alla luce dei suoi 193 cm che ne fanno un 'ariete' in grado di segnare e far segnare con sponde aeree per i compagni di squadra: qualità di cui si era innamorato lo stesso Mauricio Pochettino, che avrebbe preferito tenerlo in rosa.

Ma la Lazio pensa anche alle cessioni: Pedro Neto verso il per circa 20 milioni, il è in vantaggio sul per Durmisi. Il futuro di Wallace sarà in o .