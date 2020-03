Calciomercato Lazio, Hagi per il futuro: può tornare in Italia

Il figlio dell'ex Brescia tornerà al Genk in estate dopo il prestito ai Rangers: può liberarsi con cinque milioni di euro.

In mezzo ai grandi dubbi riguardo il proseguo o meno della stagione sportiva 2019/2020, si pensa già al calciomercato per l'estate, quando, si spera, la situazione relativa al coronavirus dovrebbe essere migliorata. Tra le squadre maggiormente decise a rinforzarsi c'è la , visto il grande campionato fin qui giocato.

Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio di Lotito sta puntando forte su Ianis Hagi, figlio del leggendario centrocampista rumeno attualmente in prestito al . Un passato senza gloria alla , con pochissime occasioni in maglia viola, e dunque la cessione al .

Hagi, che nell'ultima giornata di ha messo insieme una doppietta, sta crescendo tantissimo in , ma non verrà riscattato dai Rangers. Gerrard, tecnico del club scozzese, preferisce puntare su altri ed ora la Lazio ha la possibilità di riportarlo in con cinque milioni di euro.

Il 21enne turco-rumeno vorrebbe tornare in Italia per dimostrare di essere un grande giocatore e ripercorrere le orme del padre, che a sorpresa arrivò in negli anni '90 per vestire la maglia del prima di giocare con e , squadra nella quale militava durante la nascita di Ianis.

Ianis Hagi ha giocato solamente due gare in Serie A, dimostrando di avere talento nelle stagioni successive con il Viitorul Costanza e guadagnandosi la chiamata al Genk prima e ai Rangers poi. L'esplosione non è ancora arrivata per il talento figlio d'arte, la Lazio spera possa avvenire in caso di acquisto.

Per ora tutto in standby a causa dei dubbi su quando, come e se riprenderà la stagione. Una volta risolte le questioni su contratti e simili, allora si potrà seriamente pensare alle trattative di calciomercato. Tra queste, anche il desiderio laziale per Hagi junior.