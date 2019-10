Calciomercato, Lazio e Fiorentina su Amrabat del Verona

Lazio e Fiorentina interessate ad Amrabat per il mercato di gennaio: il centrocampista del Verona ha stupito tutti in questo avvio di Serie A.

Gli sono bastate sette presenze per affermarsi come uno dei perni dell'Hellas di Ivan Juric. Sofyan Amrabat in Veneto si è ambientato rapidamente e dopo poche gara è già riuscito ad attirare su di sè le attenzioni di due grandi club di .

Si tratta di e , società che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', hanno mostrato un interesse concreto per il centrocampista marocchino. Biancocelesti e viola sarebbero infatti pronti a sfidarsi nella prossima sessione di mercato invernale.

Acquistato in prestito dal Bruges in estate, il Verona a fine stagione potrà anche decidere se riscattare o meno il cartellino del classe 1996, il cui futuro al momento pare dunque destinato a parlare italiano.

Non resta che vedere se l'Hellas riuscirà a trattenere Amrabat alla corte di Juric fino al prossimo maggio o se il pressing di Fiorentina e Lazio porterà a dei cambiamenti già a gennaio.