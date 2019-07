Calciomercato Lazio, colpo Cipriano: ufficiale l'acquisto dal Santos

La Lazio perfeziona il colpo in prospettiva dal Santos: acquistato in prestito con diritto di riscatto il difensore classe 2001 Gustavo Cipriano.

Colpo in prospettiva per la , che guarda al futuro e si aggiudica le prestazioni del giovanissimo difensore brasiliano Gustavo Cipriano , prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Santos . Il classe 2001 sarà aggregato alla Primavera biancoceleste.

Questo l'annuncio del club capitolino sul proprio sito ufficiale:

"La S.S. Lazio informa di aver acquisito temporaneamente con diritto di opzione, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore portoghese Gustavo Cipriano De Azevedo proveniente dalla società brasiliana Santos FC2".

Il direttore sportivo Tare seguiva da tempo il giovane talento sudamericano, strappato finalmente alla concorrenza: dopo aver svolto i test fisici di rito, il giocatore ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio almeno fino al prossimo anno.