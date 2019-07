Calciomercato Lazio, Cipriano alle visite mediche: arriva dal Santos

Gustavo Cipriano, difensore classe 2001 del Santos, sarà della Lazio: visite mediche per il talento che sarà aggregato alla Primavera.

La pensa al futuro. Gustavo Cipriano, difensore classe 2001, è alle visite mediche col club di Claudio Lotito e presto diventerà ufficialmente biancoceleste.

Centrale brasiliano proveniente dal Santos, Cipriano è atterrato in mattinata a recandosi poi in Clinica Paideia per effettuare i tradizionali test di rito che precedono la firma sul contratto.

Visite mediche in corso in @ClinicaPaideia per Gustavo Cipriano pic.twitter.com/kAc65xowxc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 29, 2019

Il giovane verdeoro, una volta divenuto della Lazio, verrà aggregato alla squadra Primavera dove potrà ambientarsi, crescere e farsi apprezzare giocando con continuità.

Il ds Tare inseguiva Cipriano da circa un anno e finalmente è riuscito a strapparlo alla concorrenza, consentendo ai capitolini di assicurarsi un rinforzo prospettico.