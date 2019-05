Calciomercato Lazio, Caicedo in uscita: destinazione Dubai

Autore di un buona stagione con la maglia della Lazio, Caicedo lascerà comunque i biancocelesti per giocare negli Emirati Arabi Uniti.

Otto goal in campionato senza essere il titolare, due assist e tante sponde per i compagni, in un'annata che ha regalato alla la vittoria della Coppa ed a Felipe Caicedo un posto nel cuore dei tifosi biancocelesti. Dopo due annate a , però, le strade stanno per dividersi.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Caicedo non giocherà una terza stagione con la Lazio, vista la partenza estiva per una nuova destinazione. Rimasto nella scorsa finestra di calciomercato, dopo una prima stagione negativa, saluterà l'ambiente biancoceleste dopo essere stato decisivo nella sua seconda annata.

L'arrivo di Wesley alla Lazio non permette però alla Lazio di confermare Caicedo, vista la presenza del titolarissimo Immobile. In scadenza nel 2020, la società di Lotito preferisce cedere subito l'attaccante dell' e mettere insieme un po' di milioni piuttosto che perderlo a zero il prossimo anno.

La destinazione più plausibile per Caicedo sembra essere Dubai e dunque il campionato degli Uniti. Il 31enne ha già giocato ad Abu Dhabi e conosce dunque il torneo, ma stavolta l'idea è quella di giocare più a nord, dove è solito recarsi in vacanza con la famiglia.

L'idea di Caicedo è quella di strappare un contratto importante per gli ultimi anni di carriera, cosa che la Lazio non può proporgli in questa stagione. Si parla anche della possibilità cinese, ma si tratta dell'eventualità meno probabile per l'immediato futuro del classe 1988.

Come detto al posto di Caicedo dovrebbe arrivare alla Lazio l'attaccante 23enne Wesley Moraes Ferreira da Silva, in forza al Bruges. La concorrenza non è certo da sottovalutare, ma l'essersi mossa prima di moltre altre permette ai biancocelesti di lavorare con fiducia al trasferimento del brasiliano.