Calciomercato Lazio, Alena nel mirino: è l'eventuale sostituto di Milinkovic-Savic

Il giovane centrocampista del Barcellona può arrivare in biancoceleste in caso di cessione del serbo al PSG.

Interno di centrocampo e trequartista, giovane, Campione di col .è il nuovo nome nel mirino delladi Inzaghi, decisa a portare in biancoceleste un altro giovane dal futuro luminoso, come mostrato nelle presenze con la squadra blaugrana.

L'eventualità Alena si trasformerebbe in realtà però, solamente in caso di cessione di Milinkovic-Savic. Attualmente la Lazio è infatti coperta in quel ruolo e solamente l'addio a cifre record del serbo al porterebbe Tare a puntare forte sul centrocampista del Barcellona.

Secondo Il Messaggero è proprio Alena l'eventuale erede di Milikovic-Savic, finanziabile solo con la cessione dell'attuale giocatore laziale. Il Barcellona del resto valuta il suo giocatore trenta milioni ed è ben consapevole che diverse squadre potrebbero spendere tale cifra. Ergo, nessuno sconto.

Alena ha giocato quindici gare nella scorsa siglando due reti, ma il Barcellona non sembra intenzionato a blindarlo a tutti i costi. Con la cifra giusta può partire, ma la Lazio dovrà risolvere la questione MIlinkovic-Savic al più presto per poter puntare il suo sostituto.

Tra l'altro Alena non è in rapporti idilliaci con il Barcellona, dopo che il club ha deciso di dare la sua maglia numero 21 al nuovo arrivato De Jong: il 21enne è rimasto deluso dal comportamento della società, che non gli ha comunicato l'imminente cambiamento.

Per quesot motivo anche lo stesso Alena non sarebbe poi così dispiaciuto dal lasciare il Barcellona, club che negli ultimi anni non riesce a regalare un posto da protagonisti in prima squadra ai suoi canterani.